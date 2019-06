Untersuchung eines Fachbüros : Kanalnetz unterhalb der Parkstraße Sonsbeck ist groß genug

Sonsbeck Eine Untersuchung bescheinigt, dass der Anschluss der Erweiterung des Baugebiets „Kornfeld“ an das bestehende Kanalnetz sogar positive Effekte hätte. Aber auch private Grundstückseigentümer müssten in die Pflicht genommen werden.

In naher Zukunft will die Gemeindeverwaltung nun das Baugebiet „Kornfeld“ westlich der Parkstraße erweitern – weitere Kanäle werden also an das Netz unterhalb der Parkstraße angeschlossen, um öffentliche Verkehrsflächen entwässern zu können. Um einschätzen zu können, ob bei erneutem Starkregen ähnliche Schäden wie im Jahr 2016 zu befürchten sind, wurde das Ingenieurbüro Jansen aus Wachtendonk mit einer hydraulischen Untersuchung des Kanalnetzes beauftragt. Die Ergebnisse stellte Diplom-Ingenieur Matthias Jansen am Dienstagabend im Bauausschuss vor.