Pfadfinder kontern Kritik an Weinzelt : „Wir graben da keinem Schausteller das Wasser ab“

Pfadfinder kontern Kritik an Weinzelt

Die Pfadfinder hatten ihr Weinzelt am vergangenen Wochenende zum 43. Mal aufgebaut (Archiv). Foto: RP/Markus Werning

Xanten Die Pfadfinder reagieren auf Kritik an ihrem Weinzelt während der Xantener Kirmes und veröffentlichen eine Erklärung auf Facebook. „Ich musste da etwas richtigstellen“, sagt Stammesvorsitzender Niklas Scholten.

Die Pfadfinder weisen den Vorwurf zurück, sie würden den Ausstellern der Kirmes in Xanten Konkurrenz machen. „Bewusst verkaufen wir nur Wein und Waffeln, um nicht in Konkurrenz zu den Schaustellern zu treten“, schreibt der Stammesvorsitzender Niklas Scholten in einer Erklärung auf Facebook. „Wir graben da keinem Schausteller das Wasser ab.“ Von den Kirmesbeschickern habe sich auch noch nie jemand beschwert, sagte Scholten auf Nachfrage.