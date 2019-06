Diederich Franz Leonhard von Schlechtendal : Xantens Kurpark soll nach Botaniker benannt werden

Xanten Diederich Franz Leonhard von Schlechtendal lebte vier Jahre in Xanten und wurde ein bedeutender Botaniker. Die Mittelstandsvereinigung der CDU schlägt vor, dass der Kurpark nach ihm benannt wird.

Im Moment heißt der Kurpark in Xanten einfach Kurpark. Die örtliche Mittelstandsvereinigung (MIT) der CDU möchte das ändern und gleichzeitig einen Mann ehren, der hier geboren wurde und ein bedeutender Botaniker wurde: Diederich Franz Leonhard von Schlechtendal. Die MIT schlägt vor, dass der Kurpark um den Namen „von Schlechtendal“ erweitert und eine Gedenktafel aufgebaut wird. „Der Name des Sohnes unserer schönen Stadt würde hervorragend passen“, schreibt Xantens MIT-Vorsitzender Sven Paeßens in einem Antrag an den Stadtrat.