Weihnachtskonzert im Kastell : Akkordeonorchester beschließt sein Jubiläumsjahr musikalisch

Sonsbeck Im Kastell gibt das Ensemble um Dirigent Erwin Denissen sein Weihnachtskonzert. Damit wird das 50. Jahr des Bestehens stilvoll beendet.

Voller Stolz blickt das Akkordeonorchester Sonsbeck nicht nur auf die vergangenen 50 Jahre seines Bestehens, sondern auch auf die in diesem Zeitraum erhaltenen Auszeichnungen und Preise bei Wettbewerben zurück.

Im seinem Jubiläumsjahr 2019 präsentierte sich das Orchester bereits mehrfach der Öffentlichkeit: Sowohl bei der Gestaltung von Gottesdiensten in der katholischen und evangelischen Kirche, beim „Vatertagsfrühstück“ an der Gommanschen Mühle als auch beim Familienfest in Hamb spielten die engagierten Musiker – und immer dabei auch Erwin Denissen.