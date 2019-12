Kritik an Agrarpolitik : Landwirte protestieren an Auffahrt zur A 57

Einige Landwirte hängten Banner an ihre Traktoren. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Sonsbeck Dutzende Landwirte haben am Mittwoch in Sonsbeck und der Umgebung gegen die Agrarpolitik in Europa protestiert. 15 stellten sich mit ihren Traktoren eine halbe Stunde lang an die Auffahrt zur Autobahn 57, ohne den Verkehr zu blockieren.

Die Initiatoren der Bewegung „Land schafft Verbindung Deutschland“ hatten Bauern und Mitarbeiter von landwirtschaftlichen Betrieben dazu aufgerufen, an stark frequentierten Verkehrspunkten sogenannte Flashmobs zu veranstalten, also spontane Kundgebungen. Damit wollten sie ihre Solidarität mit den Landwirten in den Niederlanden ausdrücken, die am Mittwoch gegen die Agrarpolitik ihrer Regierung protestierten. Außerdem setzten sie damit ihre eigenen Proteste in Deutschland fort.