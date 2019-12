Im bundesweiten Vergleich weit vorne : Große Beteiligung beim Stadtradeln im Kreis Wesel

Im Mai hat der Kreis Wesel bei der Kampagne Stadtradeln teilgenommen – und schnitt im bundesweiten Vergleich gut ab.

Nachdem im September die letzten Stadtradel-Aktionen beendet und die erfolgreichsten Kommunen im November in Hannover geehrt wurden, können die Ergebnisse nun bundesweit eingeordnet werden. Insgesamt wurden während des diesjährigen Stadtradelns 77.694.698 Kilometer zurückgelegt, was laut den Veranstaltern einer CO 2 -Ersparnis von mehr als 11.000 Tonnen entspricht. Bei der Aktion, die in diesem Jahr zum zwölften Mal stattgefunden hatte, waren insgesamt 1127 Kommunen, Kreise und Regionen angemeldet, 1112 haben aktiv teilgenommen.