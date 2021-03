Kulturszene in Sonsbeck : Son’Kult hält Kontakt zu Künstlern

Sehnsucht nach neuen Events: Die Band Rockamaier beim bislang letzten „Sonsbeck unplugged“ am 1. Februar 2020. Foto: Son'Kult

Sonsbeck Kreative Videos erinnern an Auftritte in Sonsbeck und werden auf Youtube hochgeladen. So unterstützt der Verein diejenigen, die in der Pandemie keine Bühne haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Seit einem Jahr lässt die Pandemie das öffentliche Leben stillstehen, Kultur ist nur noch am Bildschirm zu konsumieren. Das schränkt jeden ein. Doch wie geht es den Kulturschaffenden in dieser Zeit? Diese Frage hat sich auch der Sonsbecker Kulturverein Son‘Kult gestellt und alle Künstler, die in den letzten Jahren in Sonsbeck im Rahmen der verschiedenen Veranstaltungen aufgetreten waren, um ein Lebenszeichen via Video gebeten.

Son‘Kult-Events gab es viele – von Rockkonzerten über Lesungen, Comedy, Liederabenden bis hin zu Veranstaltungen für Kinder. Besonders die jährlich wiederkehrenden Konzertreihen „Sonsbeck unplugged“ sowie „Rock’Son“ erfreuten sich in den vergangenen Jahren großer Beliebtheit. Seit Beginn der Pandemie aber ist an solche Live-Events nicht mehr zu denken. Was für den Bürger eine Einschränkung für seine Freizeitgestaltung darstellt, kann für die Aktiven zu einer existenzbedrohenden Situation führen. „Wir wollten erfahren, wie die verschiedenen Künstler durch diese schwierige Zeit kommen, welche Projekte sie haben und wie sie die Zukunft sehen“, sagt Son’Kult-Vorstandsmitglied Jörg Regier.

Der Verein hat die Künstler darum gebeten, in einem kleinen, handgemachten kreativen Video kurz die eigene Situation zu schildern, auf aktuelle Projekte hinzuweisen und zu beschreiben, an was sie sich erinnern, wenn sie an den Auftritt in Sonsbeck denken. Um gleichzeitig ein wenig zu helfen, hat der Verein 1500 Euro aus seiner Vereinskasse zur Verfügung gestellt. Der Betrag wird unter allen eingesandten Videos gleichmäßig verteilt. „Auch wenn das sicherlich kaum mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein ist“, wie der Vorsitzende Olaf Broekmans denkt. Aber zumindest etwas wolle der Verein zur Unterstützung beitragen.

Was dann passierte, hat den Vorstand absolut überrascht: „Die eingegangenen Videos sind sehr kreativ, so bunt wie die Kulturwelt, spannend, anrührend, lustig, und für jeden ist etwas dabei.“ In der nun folgenden zweiten Phase werden die Videos allen zugänglich gemacht. Auf der Onlineplattform Youtube werden alle Videos in einem eigenen Kanal eingestellt und können dort kostenfrei angeschaut werden. Dabei wird der Verein ab Mittwoch, 31. März, täglich neue Videos hochladen. Anschauen kann man sie unter dem Link

„Wir freuen uns, denen eine Plattform bieten zu können, die uns in den zurückliegenden Jahren so viel Freude bereitet haben, um sie in dieser für sie so unglaublich schwierigen Zeit zu unterstützen und dabei unsere Zuschauer auch noch unterhalten zu können“, so Broekmans weiter. „Natürlich kann diese Aktion kein Live-Erlebnis ersetzen. Aber die Kreativität der Videos, die darin zum Ausdruck gebrachten Erinnerungen an unsere Events, das alles hat uns sehr berührt und ermuntert, bereits ab Herbst neue Events in Sonsbeck zu planen“, so der Mann aus dem Vorstand.

So soll im Herbst eine Lesung und im Dezember wieder ein Konzert im Kastell stattfinden – natürlich nur, wenn Pandemie das bis dahin wieder zulässt. Es herrscht Zuversicht.

(RP)