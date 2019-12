Jugendbasketball : Mackinnon geht für Romans voran

Xanten Der Kapitän der Xantener U12-Basketballer verhilft seinem Team zum nächsten Sieg. Vor Weihnachten steht für nun das Duell mit dem Tabellenzweiten Dinslaken auf dem Programm.

(pm) Die U12-Basketballer der Xanten Romans bleiben in der laufenden Niederrheinliga-Saison weiterhin ungeschlagen. Gegen die Zweitvertretung des Weseler TV konnten die Domstädter am Wochenende deutlich mit 79:14 gewinnen und damit den siebten Sieg im siebten Spiel feiern.

Und entscheidender Spieler auf Seiten der Xantener Basketballer war wieder einmal Alistair Mackinnon. Der Kapitän ging von Beginn an voran, nahm das Heft des Handelns in die Hand und machte gemeinsam mit seinen Mitspielern klar, dass für den WTV an diesem Tag nichts zu holen sein sollte – auch wenn sich die Gäste von der anderen Rheinseite tapfer wehrten.