Rezept für Festtagsessen : Harmonie auf dem Weihnachtsteller

Xanten Wenn Sie noch ein Rezept für Weihnachten suchen: Sternekoch Jürgen Köpp präsentiert für unsere Leser ein Festtagsessen zum Nachkochen: Entenbrust mit Cassisduft. Welche Zutaten erforderlich sind und wie es zubereitet wird, erfahren Sie hier.

Anleitung Erstens: Die Kartoffeln schälen, waschen und in Salzwasser weich kochen. Zweitens: Die Kartoffeln abschütten, trocken dämpfen und zwei Mal durch eine Kartoffelpresse geben. Drittens: Zu der noch heißen Masse die kalte Butter und kalte Sahne hinzugeben und unterheben. Viertens: Jetzt schon mit etwas Salz und Muskat grob abschmecken. Fünftens: Die drei Äpfel schälen und in Würfel schneiden. Sechstens: Diese dann mit etwas Öl in einer Pfanne kurz anschwitzen und mit dem Kartoffelpüree vermengen. Siebtens: Das Püree abschmecken und zum Schluss den Schnittlauch hinzugeben. Achtens: Die Entenbrust mit Salz und Pfeffer würzen, anschließend in einer heißen Pfanne mit etwas Fett zum gewünschten Garpunkt braten. Neuntens: Creme de Cassis auf die Hälfte reduzieren und abschließend die Entenbrust damit einreiben.