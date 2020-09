Zwischen Alpen und Uedem : Zwei Menschen sterben bei schwerem Unfall auf A57

Sonsbeck Bei einem schweren Unfall auf der A57 zwischen Alpen und Uedem sind am frühen Sonntagmorgen zwei Menschen gestorben. Das Autowrack ging in Flammen auf.

Um 5 Uhr wurden die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zu dem brennenden Auto in der Baustelle in Fahrtrichtung Nimwegen gerufen. Das teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit. Das Fahrzeug mit niederländischen Kennzeichen war aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und brannte vollständig aus.