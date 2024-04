Autobahnpolizei ermittelt Rheinberger nach Unfall auf A57 schwer verletzt

Schwer verletzt wurde am Samstagmittag um 13.58 Uhr ein Kradfahrer als er auf der Autobahn 57 in Richtung Nimwegen mit einem Pkw zusammenprallte, teilt die Autobahnpolizei mit. Rettungskräfte brachten den Motorradfahrer in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 36-jähriger Mann aus Rheinberg mit seinem Motorrad auf der A 57 in Richtung Nimwegen unterwegs. In Höhe des Autobahnkreuzes Moers bemerkte er den vor ihm verkehrsbedingt stehenden Mercedes eines 25-Jährigen aus Aldenhoven zu spät und prallte gegen das Fahrzeug, so die Polizei. Durch den Zusammenstoß stürzte der 36-Jährige vorne über sein Motorrad und verletzte sich so schwer, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.