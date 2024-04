Gruppe von Jugendlichen verunglückt 16-Jähriger stirbt nach Unfall mit Wohnwagen

Eine Gruppe von jungen Menschen ist in einem Wald bei Reichertshausen in Oberbayern mit einem Wohnanhänger verunglückt und ein 16 Jahre alter Jugendlicher ist dabei gestorben. Ein 15 Jahre alter Junge aus Ilmmünster zog nach ersten Erkenntnissen den Wohnanhänger mit einem Klein-Lkw - einem Unimog, als das Gespann aus zunächst unbekannter Ursache in einer Kurve vom Waldweg abkam und gegen einen Baum prallte, wie die Polizei am Samstag mitteilte.