Unfall auf A57 bei Sonsbeck Drei Menschen zum Teil lebensgefährlich verletzt

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 31 Jahre alter Mann aus Essen mit seinem Peugeot auf der A57 in Fahrtrichtung Köln unterwegs gewesen. In Höhe der Anschlussstelle Sonsbeck fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache auf den Dacia einer 27-Jährigen aus Hiddenhausen auf. In Folge des Zusammenstoßes geriet der Peugeot in die linksseitige Mittelschutzplanke und der Dacia gegen die rechte Schutzplanke.