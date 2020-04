Wülfrather verabschieden Haushalt : Wülfrath: Rat akzeptiert Haushaltsplan

Wülfrath Mit Mundschutz und Sicherheitsabstand tagten Rat und Verwaltung wegen der Coronakrise im Paul-Ludowigs-Haus.

Der Stadtrat hat, bei einer Gegenstimme durch die Linke, den Haushaltsplan für das laufende Jahr beschlossen. Art und Form der Sitzung waren ungewöhnlich, da das Gremium – wie bereits in Landtag und Bundestag praktiziert – in minimal erforderlicher Besetzung tagte. Zudem waren die Ratsmitglieder für einen optimalen Sicherheitsabstand ins Paul-Ludowigs-Haus ausgewichen. Es stellte sich zunächst ein fast gespenstisches Szenario der Verlorenheit ein, das sich im Laufe der Sitzung zu beeindruckender Sachlichkeit wandelte. Grünen-Ratsherr Thomas May hatte in Vorbereitung auf die zur Finanzierung der Stadtaufgaben unbedingt notwendige Zusammenkunft gemahnt, dass als Schutz vorm Covid-19-Virus, unbedingt Masken zu tragen seien. Bürgermeisterin Claudia Panke konnte das in dieser Zeit so rare Gut aus einer Fehlbestellung einer örtlichen Hilfsorganisation organisieren und an die Teilnehmer verteilten: „Ich bin in dieser Situation sehr dankbar, dass wir in einer kleinen Stadt sind.“