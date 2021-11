Fußball : 1. FC Wülfrath will seine Erfolgsserie ausbauen

Nach dem Sieg im Kreispokal folgt in der Meisterschaft ein Nachbarschaftsduell mit Brisanz – am Sonntag gibt der FSV Vohwinkel seine Visitenkarte im Lhoist-Sportpark ab.

1. FC Wülfrath – FSV Vohwinkel. Einen guten Lauf hatten in den letzten Wochen die Wülfrather Landesliga-Fußballer. Sie gewannen zuletzt drei Spiele in Folge und bestätigten diese Woche in der Kreispokalbegegnung beim Bezirksligisten SC Sonnborn ihre gute Form. Beim klaren 6:1-Sieg waren für den FCW Weber (2), Haba, Franzozas und Lovric (2) erfolgreich. „Wir sind ganz bewusst fast mit der stärksten Formation angetreten, da wir den Flow der vergangenen Spiele beibehalten und den guten Rhythmus bestätigten wollten“, sagte Michael Massenberg. Der FCW-Vorsitzende fügte hinzu, dass diese Pokalpartie auch ein wichtiger Vorbereitungstest für das mit Spannung erwartete Derby gegen den FSV Vohwinkel bedeutete.

In das Duell gegen den Nachbarn aus Wuppertal (Sonntag, 15 Uhr Lhoist-Sportpark am Erbacher Berg) geht Massenberg mit einigem Respekt. „Da müssen wir von Beginn an hellwach sein, denn Vohwinkel ist meines Erachtens stärker, als es der derzeitige elfte Tabellenplatz aussagt. Der FSV hat ein spielerisch und kämpferisch überzeugendes Team, das zunächst gut in die Saison gestartet war, aber dann zwischenzeitlich etwas schwächere Spiele abgeliefert hat. Der FSV wird alles dafür tun, bei uns zu punkten, damit die Mannschaft nicht in die Abstiegsregion rutscht.“