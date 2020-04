Aktion an St. Lambertus Mettmann : Caritas richtet Gabenzaun an Kirche ein

Caritas richtet Gabenzaun an Kirche ein

Aktion an St. Lambertus Mettmann

Die Caritas will mit ihrer Aktion Bedürftige unterstützen. Foto: Caritas Mettmann

Mettmann (arue) Der Caritasverband für den Kreis Mettmann hat in Kooperation mit der katholischen Gemeinde St.Lambertus einen Gabenzaun eingerichtet. Der Gabenzaun befindet sich am rechten Seiteneingang der Kirche (Blotschenmarktplatz).

Das Angebot richtet sich an alle wohnungslosen und bedürftigen Menschen, die durch die Corona-Krise besonders in Not geraten sind. Für viele Besucher und Ratsuchende der Caritas-Wohnungslosenhilfe sind Angebote zur Grundversorgung wie unter anderem die Tafel ein fest eingeplanter Bestandteil zur Deckung ihres monatlichen Lebensunterhalts. Durch die Corona-Krise fallen diese Angebote nun auf unbestimmte Zeit aus.