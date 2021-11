Stadtentwicklung in Wülfrath: „CaféPöttchen“ eröffnet im Februar.

Wülfrath Viertes Ladenlokal in Wülfrath bekommt neue Nutzer. Das Land NRW unterstützt. Die städtische Wirtschaftsförderung holt Hauseigentümer und Gründer ins Boot.

Der Plan steht: Im Februar 2022 wird die Gastro-Szene von Wülfrath um eine Adresse reicher sein. Nicole Gudella will ihr „CaféPöttchen“ im skandinavischen Stil in der Wilhelmstraße 163 eröffnen. Für die städtische Wirtschaftsförderung ist dies ein Erfolg. „CaféPöttchen“ wird die vierte Neuansiedlung im Rahmen des Sofortprogramms mit Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen werden. Schritt für Schritt füllen sich in Wülfrath leerstehende Ladenlokale, während in Nachbarstädten zahlreiche Schaufenster abgeklebt bleiben.