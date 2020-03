Wülfrath : Ratsmitglied kämpft für Mundschutz als Pflicht

Wülfrath (hup) Eine Stadt muss auch in der Corona-Krise handlungsfähig bleiben und es müssen folglich Ausschuss- und Ratssitzungen stattfinden. Doch die Mitglieder dieser Gremien müssen sich und andere ebenfalls gut schützen.

Am Wochenende hat May seine Ratskollegen per Mail über die Verbreitungsfreude des Virus informiert. „Es geht zum einem um den eigenen Schutz, aber in der Hauptsache um den Schutz der anderen, deren Familien und deren Kontakte. Wenn ein Ratsmitglied diesen Virus unwissentlich in sich trägt (das ist gut möglich) und der dann noch einmal kräftig niest (auch gut möglich), dann wären im schlimmsten Fall alle Ratsmitglieder inklusive Familien infiziert. Diese Ansteckungskette wird zu sehr auf die leichte Schulter genommen“, schreibt May in einer Pressemitteilung. Er findet es ebenso unverantwortlich, dass in allen anderen Kreisstädten Ratssitzungen ohne Mundschutz stattfinden. Die Verwaltungen müssten da eine klare Sprache sprechen, fordert May. Denn gerade in geschlossenen Räumen blieben beim Sprechen oder Niesen ausgestoßene Partikel, auch Viren, längere Zeit in der Luft und verteilten sich im Raum. Vermutlich sei das nicht jedem bewusst.