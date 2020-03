Arbeitsmarktbericht für den Kreis Mettmann : 3000 Betriebe sind in Kurzarbeit

Mettmann/Erkrath/Wülfrath Laut Arbeitsagentur ist die Zahl wesentlich größer als in der Finanzkrise 2008/2009.

Die Corona-Krise schlägt sich auch auf die monatliche Bilanz der Agentur für Arbeit Mettmann nieder. Das zeigt jetzt der Arbeitsmarktbericht für den Monat März, den Agentur-Chef Karl Tymister am Dienstagnachmittag veröffentlichte. Allerdings sind die Effekte der Krise auf die Arbeitslosenzahlen noch sehr gering, da der Stichtag für den Bericht Mitte März ist – zu diesem Zeitpunkt hatte die Corona-Krise noch keinen starken Einfluss auf die Wirtschaft. Der erste Arbeitsmarktbericht, der auch bei den Arbeitslosenzahlen den Einfluss der Corona-Krise abbildet, wird demnach am 30. April veröffentlicht.

Nach letzter Zählung sind in Mettmann 1141 Menschen arbeitslos, im Vorjahr waren es 1028. In Erkrath sind 1476 Menschen betroffen, vor einem Jahr waren es 1436. In Wülfrath sind 516 Menschen ohne Arbeit, vor einem Jahr waren es 519. Die Arbeitslosenquoten liegen demnach in Mettmann bei 5,6 Prozent (5,1 Prozent waren es vor einem Jahr) und in Erkrath bei 6,6 Prozent (vor einem Jahr: 6,4 Prozent). Für Wülfrath werden keine Arbeitslosenquoten ausgewiesen, die Stadt ist dafür zu klein.