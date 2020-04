Mehr Komfort an Wülfraths In den Banden : Generationenpark bekommt Strom und Co.

Mehr Komfort an Wülfraths In den Banden

Wülfrath Wird nach Coronakrise wieder gefeiert, soll Adresse In den Banden Wasser- und Stromanschluss haben.

(tpp) Der Mehrgenerationen-Spielplatz „In den Banden“ soll endlich mit einem eigenen Strom- und Wasseranschluss ausgerüstet werden. Das wurde im Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit (AKSF) auf Antrag der SPD-Fraktion unlängst beschlossen. Parteiübergreifend bestand Einigkeit über die Sinnhaftigkeit einer solchen Maßnahme. Denn jeder, der an diesem Ort in den Vor-Coronazeiten mal gefeiert hat, weiß, dass beides dringend benötigt wird, dass Strom- und Wasseranschlüsse schmerzlich fehlen. „Es musste ein Generator von Privat geliehen werden, und auch das Fehlen einer Toilette war kritisch“, sagte AKSF-Vorsitzende Bettina Molitor (SPD). Der Mehrgenerationenpark wurde vor knapp vier Jahren eröffnet und wird seitdem nicht nur für das Frühlingsfest der Städtepartnerschaft, sondern auch für das Kinderfest des Jugendhauses, beim Kartoffelfest und anderen genutzt. Die fehlende Versorgung mit Strom und Wasser sei jedes Mal mit großen Schwierigkeiten verbunden, führte die SPD in ihrem Antrag aus. Elektrische Energie wird für Beschallung, Beleuchtung und Stände gebraucht und fließendes Wasser erklärt sich von selbst. In diesem Zusammenhang beantragte die Fraktion außerdem die Einrichtung einer öffentlichen Toilette und eines kleinen Platzes für Vorführungen.