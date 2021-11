Herzog-Wilhelm-Markt in Wülfrath : Sofort duftet es nach Weihnachten

Herzog-Wilhelm-Markt in Wülfrath

Wülfrath Beim 45. Herzog-Wilhelm-Markt in Wülfrath macht es die Mischung: 29 Buden haben am Wochenende eröffnet. Für viele Menschen gehört der Besuch des Adventsmarktes ganz einfach zur Vorweihnachtszeit. 2G wird kontrolliert.

Der typische Weihnachtsmarktduft steigt sofort bei der ersten Runde in die Nase. Eine Mischung aus Glühwein, Reibekuchen und Weihnachtsgewürzen zaubern ein vertrautes Gefühl. Darauf haben sich viele Wülfratherinnen und Wülfrather gefreut und kamen entsprechend zahlreich zum Eröffnungswochenende des 45. Herzog-Wilhelm-Marktes (HWM) auf den Kirchplatz.

Ganz wie immer ist es aber coronabedingt nicht. Es gilt die 2G-Regel: Nur Menschen mit einem Impf- oder Genesenen-Nachweis können auf das Gelände. Kontrolliert wird dies am Eingang durch einen Security-Dienst, der den QR-Code, die Schwarz-Weiß-Klötzchen scannt. Danach müssen die Besucher einen Euro Schutzgebühr bezahlen und erhalten ein Bändchen. „Damit zahlen wir den Sicherheitsdienst“, erklärte der erste Vorsitzende des HWM Förderverein, Hans-Peter Altmann auf RP-Nachfrage. Rund 1200 Gäste kamen bereits am Freitagabend trotz Regenwetters, zeigte sich Altmann erfreut. Und auch zur offiziellen Eröffnung am Samstagmittag bei bestem Wetter bildete sich eine kleine Schlange vor dem Eingang. Eine „Eröffnung light“ nannte es Altmann. Denn aus Hygienegründen gab es dieses Mal kein Freibier.