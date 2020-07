„Fridays for Future“ : Mahnwache für das Klima

Wülfrath Die „Fridays for Future“-Ortsgruppe Wülfrath hält noch bis zum Samstag um 12 Uhr ihre 25-Stunden-Mahnwache für den Klimaschutz vor der Sparkasse am Diek.

25-Stunden sind eine lange Zeit. Doch den zehn Schülern, die sich vor der Sparkasse in der Wülfrather Innenstadt versammelt haben, macht das nichts aus. Ihr Ziel im Sinne der „Fridays for Future“-Bewegung: Mit einer Mahnwache kurz vor den Kommunalwahlen im September ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen.

„Es muss sich etwas ändern, darum bin ich hier“, sagt Julia Schröder. „Es wird weiterhin zu wenig für den Klimaschutz getan. Wir wollen in der Bevölkerung ein größeres Bewusstsein für die Problematik wecken und natürlich auch die Politiker erreichen.“ Die 16-Jährige Schülerin des Städtischen Gymnasium Wülfrath hat zusammen mit Emily Birkner und Jan-Niklas Niebisch vor etwa einem Jahr die Wülfrather Ortsgruppe der „Fridays for Future“-Bewegung gegründet. „Unsere erste Demo war am 31. Mai letzten Jahres“, erinnert sich die Zehntklässlerin. Vor Corona trafen sich die Schüler einmal im Monat, um für das Klima zu demonstrieren. Die 16-Jährige braucht dafür ein Entschuldigungsschreiben ihrer Eltern. „Meine Eltern unterstützen mich und finden gut, was ich mache.“