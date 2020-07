Wülfrath : Sekundarschule erhält neuen Pausenhof

Tiefbauamtsleiter Martin Groppe (links) und Landschaftsarchitekt Wolfgang Prechler zeigen auf die Kastanie, die jetzt von einer Sitzgruppe umgeben ist. RP-Foto: Achim Blazy Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath Bis zu Beginn des Unterrichts soll alles fertig sein: Der Hof wird neu asphaltiert und mit Sitzgelegenheiten versehen – ausdrücklicher Wunsch der Schüler. Tischtennisplatten und Schulgarten erhalten einen neuen Standort.

Die Umgestaltung des Pausenhofes der Wülfrather Sekundarschule Am Berg kommt voran. Der Asphalt ist bereits abgetragen und eine Sitzgruppe rund um die schöne, alte Kastanie angelegt. Jetzt müssen noch neuer Asphalt und Pflaster gelegt werden: Tiefbauamtsleiter Martin Groppe und Landschaftsarchitekt Wolfgang Prechler stellten jetzt den Stand der Arbeiten vor.

Allein 234.500 Euro investiert die Stadtverwaltung in die Erneuerung der Asphaltdecke, weitere 94.500 Euro in die Attraktivierung des Pausenhofs. Geld, das zum Großteil aus dem Landestopf „Gute Schule 2020“ fließt. Der alte Zustand war nicht mehr tragbar, „auch aus Gründen der Verkehrssicherheit“, sagt Groppe, denn es hatten sich Stolperfallen gebildet. Daher wird der Hof in der kommenden Woche neu asphaltiert. Gestiegenen Sicherheitsanforderungen entspricht auch, dass eine Feuerwehrzufahrt zum hinteren Teil des Gebäudes ausgebaut und Fußwege erneuert werden.

Info Neuer Film für Homepage nötig Was Die Sekundarschule in Wülfrath läuft in allen Jahrgängen dreizügig. Wie Auf der Homepage www.sekundarschule-wülfrath.de ist noch ein Film zu sehen, der den alten Schulhof zeigt. Er wird wohl neu gedreht werden müssen.

Zugleich erhält der Pausenhof ein neues Gesicht: Rund 30 Schüler der fünften bis neunten Klassen hatten sich an vier Nachmittagen vor den Ferien an Workshops beteiligt, um zu überlegen, wie ihr Schulhof neu gestaltet werden könnte. Ein großes Engagement, das so nicht üblich ist, betont Architekt Wolfgang Prechler, und über das er sich sehr gefreut habe.

Einige Ideen mussten allerdings wieder verworfen werden, so zum Beispiel eine Box-Station mit Boxsack, an der sich nur wenige Jugendliche zugleich hätten austoben können. „Und auch WLAN war ein großes Thema“, berichtet Prechler, wobei die Schulleitung Wert darauf legt, dass die Kinder und Jugendlichen in ihrer Schule nicht ständig auf ihren Handys rumdaddeln.

Wichtig waren den Schülern aber auch Sitzgelegenheiten, die nun mit Betonelementen rund um die Kastanie verwirklicht wurden, deren Baumscheibe der Landschaftsarchitekt großzügig freilegen ließ. So hat der Baum bessere Überlebenschancen. Weil die nötige Asphaltierung den Löwenanteil des Budgets verschlingt, ist nicht klar, ob noch Geld übrig bleibt. Doch man hofft, dass wenigstens noch zwei Basketballkörbe aufgehängt werden können. Sie würden hinter der Schule installiert, wo sich auch der Fußballplatz befindet. Dorthin sind auch die Tischtennis-Platten umgezogen, die sich bis zuletzt auf dem Schulhof vor dem Schulgebäude zur Straßenseite hin befanden. Auch der bislang eher versteckte Schulgarten mit seinen Hochbeeten wird umziehen und künftig von der Straße einsehbar sein. Der Zuweg von der Bergstraße aus ist bereits fertiggestellt.