Erkrath/Wülfrath : „Fridays for future“-Gruppen planen Mahnwachen

Rahel Bott von der Erkrather FFF-Gruppe. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath/Wülfrath In Erkrath gibt es am 8. August eine Mahnwache, in Wülfrath bereits am kommenden Freitag. Zu beiden Gelegenheiten wollen die Teilnehmer darauf aufmerksam machen, dass die Kommunalwahl auch eine Klimawahl ist.

(arue) Die Klimaschützer formieren sich erneut, um „das Klimathema vor der anstehenden Wahl nochmal auf den Tisch zu bringen“: „Die Kommunalwahl ist bekanntlich Klimawahl“, sagt Rahel Bott von der „Fridays for Future“-Bewegung in Erkrath. Daher organisieren die örtlichen Gruppen Mahnwachen: Die Jugendlichen aus Erkrath planen ihre Aktion für Samstag, 8. August, auf dem Hochdahler Markt. Sie beginnt symbolträchtig um fünf vor zwölf (11.55 Uhr) und endet um 16 Uhr. Bei dieser Gelegenheit wird die Fridays for Future-Gruppe in Erkrath auch den ersten Jahrestag ihres Bestehens feiern und „betrauern, dass wir immer noch tätig sein müssen“, sagt Bott.

Auch in Wülfrath planen die Aktivisten eine Mahnwache. Sie beginnt am Freitag, 31. Juli, um 11 Uhr auf dem Platz vor der Sparkasse am Diek und endet Samstag, 1. August, um 12 Uhr. 25 Stunden lang wollen die Demonstranten präsent sein, um mit Wülfrather Bürgern ins Gespräch kommen. „Wir machen weiter, wir sind immer noch hier, so lange das Klima in Gefahr ist”, sagt Lena Grün, Mitglied der Wülfrather Fridays for Future-Gruppe. Es gebe ein Veranstaltungsprogramm mit Vorträgen, bei dem die Teilnehmer basteln, ein neues Banner malen, handwerken und mit Frithjof Kuhlmann zusammen Hochbeete bauen. Samstagmorgen werden die „Parents for Future Wülfrath“ Klimalieder singen.

„Die Mahnwache ist gerade jetzt, in der Zeit vor den Kommunalwahlen wichtig, um den Wülfrathern das Thema Klima noch einmal ins Gedächtsniss zu rufen“, sagt Julia Schröder, Schülerin aus Wülfrath. Die angekündigte Mahnwache erfolge wie auch in Erkrath unter strengen Auflagen der Versammlungsbehörden und des Gesundheitsamtes.

(arue)