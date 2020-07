Einsatz in Wülfrath : Unbekannte sprengen Automat in Supermarkt

Unbekannte sprengen Automat in Supermarkt

Einsatz in Wülfrath

Wülfrath Die Tat geschah mit brachialer Gewalt: Zunächst brachen die Unbekannten die Eingangstüre auf und sprengten dann den Geldautomaten mit Gas. Verletzt wurde niemand, doch der Sachschaden ist hoch.

Wülfrath (RP) Unbekannte haben zunächst die Türe zu einem Supermarkt in Wülfrath aufgebrochen und dann den Geldautomaten im Eingangsbereich gesprengt. Wie die Polizei berichtet, hatte ein Sicherheitsdienst die Einsatzkräfte am Donnerstag gegen 0.30 Uhr über einen Einbruchsalarm informiert. Als diese bei einem Verbrauchermarkt an der Straße Zur Fliethe eintrafen, fanden sich zugleich erste Zeugen ein, die etwa zehn Minuten zuvor einen lauten Knall aus Richtung des Supermarktes gehört hatten und nun nach der Ursache schauen wollten.