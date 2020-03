Willich : FDP stellt keinen Bürgermeisterkandidaten

Willich Die Willicher Liberalen sehen keine Chance, mit einem Kandidaten in die Stichwahl zu kommen. Auf ihrer Mitgliederversammlung entschieden sie daher, keinen Bürgermeisterkandidaten aufzustellen.

Die Willicher FDP will „zum jetzigen Zeitpunkt“ doch keinen Bürgermeisterkandidaten benennen. Das teilte der Parteivorsitzende Christoph Maethner am Dienstagmorgen mit. Die FDP hatte das Thema im nicht-öffentlichen Teil ihrer Mitgliederversammlung beraten. Maethner begründete die Entscheidung der Liberalen damit, dass die Situation bei der Kommunalwahl in diesem Jahr eine andere sei als vor fünf Jahren: „Es gibt mehrere Bewerber. Da hat unser Kandidat kaum eine Chance, in eine Stichwahl zu kommen.“ Ein Wahlkampf sei doch mit erheblichem Zeitaufwand verbunden. Theoretisch könne sich das noch ändern, weil die Nominierungsfrist bis Ende Juni dauere, „aber im Moment macht das politisch keinen Sinn“, so Maethner.