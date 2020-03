Vorlesenachmittag für Kinder : Emmaus-Bücherei und Stadtbibliothek Willich kooperieren

Willich Die Veranstaltung unter dem Titel „Vorlesen mit Emmi und BiBi“ wird ab sofort einmal im Monat, nämlich an jedem dritten Mittwoch, stattfinden.

Premiere: Das erste gemeinsame Projekt der jüngst offiziell beschlossenen Kooperation von Emmaus-Bücherei und Stadtbibliothek Willich steht an. Es ist ein Vorlesenachmittag für Kinder. Unter dem Titel „Vorlesen mit Emmi und BiBi“ wird diese Veranstaltung ab sofort einmal im Monat, nämlich an jedem dritten Mittwoch, stattfinden. Dabei werden sich Stadtbibliothek und Emmaus-Bücherei als Veranstaltungsort jeweils abwechseln.

Zunächst haben sich drei Damen angeboten, aber es gibt noch mehr Interessenten, darunter übrigens auch ein Mann. Die Nachmittage finden ohne Eltern statt, die sich gerne in den Bibliotheken aufhalten können, aber nicht beim eigentlichen Vorlesen dabei sein sollen. Die Kinder sollen so die Veranstaltung als „ihre“ eigene Veranstaltung erleben. Los geht es am Mittwoch, 18. März, um 16 Uhr in der Stadtbibliothek an der Hochstraße 30. Das Ganze richtet sich an Kinder im Alter von fünf und sechs Jahren. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.