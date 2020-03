Tischtennis-Verbandsliga : Coenen und Bloy schaffen Grundlage zum Sieg des ATK

(F.L.) Der deutsche Sänger Max Raabe besingt in einem Lied den perfekten Moment und eben diesen gelang den Anrather Herren in der Tischtennis-Verbandsliga beim 9:7-Auswärtserfolg gegen den Post SV Oberhausen.

Dadurch verschaffte sich der ATK etwas Luft im Tabellenkeller, der Abstand zum Abstiegsplatz beträgt nun drei Punkte. Nach einem 1:2 in den Doppeln lief der ATK einem Rückstand hinterher, den Julian Bloy erst in fünf Sätzen zum 4:4 ausglich. Danach wurde es richtig spannend, denn zunächst geriet Anrath durch zwei Fünfsatzniederlagen wieder ins Hintertreffen, spielte sich dann aber im weiteren Verlauf des zweiten Einzeldurchgang in einen wahren Rausch, der zu einem 8:7 führte.