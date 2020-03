Lise-Meitner-Gymnasium : Anrather Beutel für australische Kängurus

Das Baby-Känguru fühlt sich in der Tasche aus Anrath sichtlich wohl. Foto: LMG

Anrath Stoffbeutel, die Schüler des Lise-Meitner-Gymnasiums genäht haben, sind in Australien angekommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bianca Treffer

In der Schneiderwerkstatt des Anrather Lise-Meitner-Gymnasiums ist die Freude groß. Grund sind Fotos samt einer herzlichen Dankeschön-Nachricht aus Australien. Im Januar hatten die Schülerinnen und Schüler der AG, die von Susanne Schmidt geleitet wird, in einer gemeinsamen Aktion Tierbeutel für durch die riesigen Buschbrände verletzte und mutterlose Jungtiere in Australien genäht. In den Stunden der AG sowie einem zusätzlichen Nähtermin am Pädagogischen Tag des Gymnasiums – hier kamen die Schneiderwerkstatt-Teilnehmer freiwillig, obwohl sie frei hatten und erhielten weitere Hilfe durch nähbegeisterte Mütter – entstanden knapp 30 Beutel in drei unterschiedlichen Größen.

Am 7. Februar schickte Schulleiter Thomas Prell-Holthausen zusammen mit Schmidt und den fleißigen Nähern das Paket an eine Hilfsstation im australischen Queensland. Jetzt erhielt Schmidt auf ihrem Handy nicht nur eine liebevolle Dankesmail, sondern es gab gleich Fotos von kleinen Kängurus, die in den Taschen sitzen, dazu. Dass es sich um die Taschen des LMG handelt, ist unschwer an den Stoffen zu erkennen.