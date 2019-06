Komödie des Literaturkurses II : Das Lise-Meitner-Gymnasium sticht in See

Anrath Der Literaturkurs II steckt in den letzten Vorbereitungen für eine besondere Seereise. Am 28. und 29. Juni sind die Schüler mit der „M.S. Aphrodite“ auf Tour. Die Proben für die Komödie in drei Akten haben die Endphase erreicht.

Fan-Zuspruch dröhnt durch das Forum des Lise-Meitner-Gymnasiums (LMG). Die bewundernden Rufe gelten der in einen weißen Bademantel gehüllten Person, die mit grauen Socken und Latschen an den Füßen sowie Sonnenbrille und schwarzem Glitzerhut auf dem Kopf durch die Stuhlreihen in Richtung Bühne unterwegs ist. „Die haben hier noch nicht mal Fencheltee. Zwölf Sorten Champagner, Chablis aus acht verschiedenen Anbaugebieten, 28 verschiedene Desserts, aber keinen Fencheltee! Könnt ihr euch das vorstellen?“, tönt die Stimme weinerlich anklagend aus dem Bademantel heraus. Menno Mennerich ist auf der Bühne angekommen, allerdings hat sich diese dank der Unterstützung der Anrather Künstlerin Beate Krempe in die elegante Bar eines Kreuzfahrtschiffes verwandelt. Durch die oberen Bullaugen fällt der Blick in den Sonnenuntergang über dem unendlich wirkenden Meer, während hinter den unteren Bullaugen bunt schillernde Fische schwimmen. Schilder verkünden, wie es zum Oberdeck geht und was sich hinter den anderen Türen verbirgt. Die „M.S. Aphrodite“ ist in See gestochen. Allerdings steht nicht einfach nur eine Reise an. Auf dem Schiff laufen die Dreharbeiten der Erfolgsserie „Dahinschwimmende Liebe“, wobei es sich um die letzte Folge handelt und dementsprechend alles an Bord ist, was Rang und Namen in der Schauspielszene hat.