Privates Museum in Anrath : Wie früher telefoniert wurde

Anrath Michael Gäbel hat mit viel Akribie ein Museum in Anrath aufgebaut, das ein Stück Geschichte rund ums Telefonieren wiedergibt. Bei ihm wird die Welt dieser Art der Kommunikation lebendig.

Da tickert ein gewaltiger Fernschreiber vom Nachtjagdgeschwader 1 vor sich hin. Ein Stückchen weiter zieht ein alter Münzfernsprecher die Aufmerksamkeit auf sich, daneben stehen schwarze Telefonapparate mit Wahlscheiben sowie Apparaturen mit Kurbel. Es gibt kastenförmige Telefone mit Hörer, die per Schnur miteinander verbunden sind, ein Telefon im Brokatmäntelchen, Modelle mit Großtasten und in Form einer Micky Maus. Daneben: ein Stück eines Telefonmasten mit Steigeisen und Gurten, Militärfernsprecher, Volksempfänger, Anschlussdosen, Gebührenanzeiger, Hörkapseln, ein mobiler Prüfschrank von 1927, Schaufensterpuppen, die in Arbeitskleidung der Deutschen Post stecken und neben denen Servicekoffer stehen, mit denen die Mitarbeiter einst ihrer Arbeit nachgegangen sind, wenn es irgendwo zu telefontechnischen Problemen kam.

Führungen Gäbel öffnet sein Museum am Josefsplatz 34 in Anrath für Interessierte und bietet kostenfreie Führungen an. Es gibt keine festen Öffnungszeiten.

Das Besondere: Göbel kann zu jedem Exponat etwas erzählen. Geschichte wird auf diesem Weg lebendig, und hinter so manchem Ausstellungsstück verbirgt sich zudem ein spezielles Anekdötchen. Wenn Göbel erzählt, entsteht vor dem geistigen Auge des Zuhörers ein buntes Bild. Da gibt es den Vermittlungsschrank, der sich von 1943 bis 1957 in der Justizvollzugsanstalt in Anrath befand. „Er war für zehn Anschlüsse konzipiert, und es konnten Informationen an die Wachposten in die entsprechenden Flügel der Anlage vermittelt werden“, berichtet Göbel. Der Klappenschrank ZB 13, Baujahr 1928, punktet indes mit seinen uralten Relais. Er hing einst im Anrather Krankenhaus. Ein Höhepunkt ist sicherlich der Vermittlungsschrank 3/30, der aus dem Munitionsdepot Bracht kommt. „Er diente der dortigen Berufsfeuerwehr für die Kommunikation“, erzählt Göbel. „In dem Waldgelände gab es Grubenfernsprecher, gepanzert und explosionsfest. Über diese meldeten sich die Feuerwehrleute bei der Zentrale und gaben durch, ob alles in Ordnung war. Der Schrank, bei dem alles zusammenlief, hatte drei Amtsleitungen und 30 Nebenstellen, daher die Bezeichnung 3/30.“ Er besitzt aber nicht nur den Schrank, sondern auch gleich sechs der alten Grubenfernsprecher. Bis 1956 gab es in Anrath noch die sogenannte Handvermittlung. Wenn also das Fräulein aus dem Amt Feierabend machte, konnte nicht mehr telefoniert werden.