Schneiderwerkstatt des Anrather Lise-Meitner-Gymnasiums : Im Einsatz für Kängurus und Koalas

Lehrerin Susanne Schmidt betreut die Schülerinnen Friederike (von links), Katharina, Ricarda, Lola und Wiebke beim Nähen der Beutel. Foto: Wolfgang Kaiser

Anrath Mit dem Nähen von speziellen Beuteln ist die Schneiderwerkstatt des Anrather Lise-Meitner-Gymnasiums beschäftigt. Die Schüler stellen Tierbeutel für verletzte und mutterlose Jungtiere in Australien her.

Mit einem leisen Klick schiebt Ricarda das Füßchen der Nähmaschine hoch, um den Faden abzuschneiden und den gerade mit einem weißen Baumwollinnenfutter vernähten Beutel herausziehen. „Ups, ich habe die Öffnung vergessen“, bemerkt die Zwölfjährige und greift direkt zum Trenner, um ein kleines Stückchen der frisch genähten Naht wieder aufzumachen. Das ist notwendig, um das Innenfutter, das sich noch über dem eigentlichen Beutelstoff befindet, nach innen zu ziehen. „Das ist mir kürzlich auch im Eifer des Gefechts passiert“, tröstet Susanne Schmidt mit einem Lächeln. Um die Leiterin der Schneiderwerkstatt des Anrather Lise-Meitner-Gymnasiums rattern die Nähmaschinen. Alle 13 Teilnehmer der AG sind in ihre Arbeit vertieft, wobei diesmal etwas ganz Besonders entsteht: Die elf Schülerinnen und die beiden Schüler nähen nicht für sich selbst, sondern für den guten Zweck. Im Rahmen der AG entstehen Tierbeutel für Kängurus, Koalas und Wombats in Australien. Die selbstgenähten Stoffbeutel sollen ein Ersatz für den Beutel der Mutter sein.

Seit den verheerenden Bränden in Australien müssen viele Jungtiere ohne Elterntiere aufwachsen, wobei sie teilweise auch verletzt sind. „Daher sollen die Beutel aus reinen Baumwollstoffen genäht werden und keine Nähte haben, an denen sich die Tiere wehtun könnten“, informiert Schmidt, die gerade eine Spende in Form von frisch gewaschener Bettwäsche aus Baumwollstoff auspackt, aus denen die nächsten Tierbeutel entstehen. Sie selbst war es, die die Idee in die Näh-AG hineintrug. Ausschlaggebend war ein Bericht im Fernsehen, der das Schicksal der Jungtiere verdeutlichte und die Arbeit von engagierten Menschen in Australien zeigte, die sich um die Waisentierkinder kümmern. Dazu wurden die Tierbeutel vorgestellt, und es gab den Aufruf, solche zu nähen. Schmidt informierte sich weiter und stieß auf eine NRW-Gruppe, die diese Beutel näht. „Zudem nahm ich Kontakt nach Australien auf, wo gerade die Tochter einer Freundin von mir ist, die wiederum weiß, wo die Beutel am dringendsten benötigt werden“, sagt Schmidt.

Info Mitmachen und Stoff spenden Mitmachen Wer am Mittwoch, 5. Februar, im Nähraum des Lise-Meitner-Gymnasiums an der Hausbroicher Straße 40 in Anrath mitmachen möchte, sollte sich im Sekretariat, Telefon 02156 480490, anmelden. Spenden Des Weiteren sucht die Schneiderwerkstatt-AG noch Baumwollstoffe, gerne in Form gut erhaltener Bettwäsche, um daraus weitere Tierbeutel zu nähen. Stoffspenden werden ebenfalls über das Schulsekretariat angenommen.

Mit all ihrem Wissen ausgerüstet, stellte sie ihren AG-Teilnehmern das Projekt Tierbeutel vor und stieß auf 100-prozentige Zustimmung. Einige Baumwollstoffe waren noch vom Bumerang-Taschen-Projekt übrig geblieben, die sofort nach den entsprechenden Schnittmustern, die Schmidt organisiert hatte, zugeschnitten wurden. Geschneidert wird in gleich vier Größen, nämlich XS, S, M und L. „Es ist schön, dass wir etwas von hier aus tun können, um den Tieren in Not helfen zu können“, sagt Lola. Die ersten 18 Taschen in Größe XS sind bereits fertig. Ziel ist es, in jeder Größe 20 Taschen herzustellen. Jede Tasche erhält dabei einen Haltegriff, den die Schüler in unterschiedlichen Längen nähen. „Wir haben auf Bildern gesehen, dass die Beutel mit den Trageriemen an eine Art Gestell gehängt werden. Die Tiere sitzen in den Beuteln und können auch darin schlafen“, sagt Friederike.