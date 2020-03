Umfrage ab Anfang April : Mobilitätskonzept: Bürger werden gefragt

Die Planungsgesellschaft „Büro StadtVerkehr“ soll ein Mobilitätskonzept für Willich erarbeiten. Um den Ist-Zustand zu erfassen, sollen auch die Bürger intensiv befragt werden und sich einbringen können.

In Willich geht’s nicht richtig voran – zumindest, was den Verkehr betrifft. Seit Jahren stauen sich morgens und nachmittags die Autos und Lkw rund um die Autobahnauffahrten in Münchheide und Neersen, und auch in den Zentren von Neersen, Willich und Schiefbahn sprechen manche Bürger und Politiker von „Verkehrschaos“. Eine große Nordumgehung für Schiefbahn fand keine politische Mehrheit, die Verlängerung der Regiobahn von Kaarst über Schiefbahn und Neersen bis Viersen kommt seit Jahrzehnten nicht voran, neue Wohn- und Gewerbegebiete wurden und werden geplant, aber über deren Auswirkungen auf den Verkehr scheint sich niemand so recht Gedanken zu machen. Das soll sich nun aber ändern, wenn es nach dem Willen der Politiker im Planungsausschuss geht. In der jüngsten Sitzung wurde jetzt ein Mobilitätskonzept für die Stadt Willich auf die Schienen gesetzt.