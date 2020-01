Kommentar : Taktisch ungeschickt

Willich Dass die CDU in Willich auch nach der Kommunalwahl am 13. September wieder den Bürgermeister stellen wird, ist nicht unwahrscheinlich – obwohl womöglich mindestens vier Fraktionen einen eigenen Kandidaten aufstellen werden und ein harter Wahlkampf bevorsteht.

Spannend wird aber auch der CDU-Parteitag am 26. Februar, wenn die Mitglieder entscheiden, wer für die Union ins Rennen gehen wird. Ob sich Johannes Bäumges damit einen Gefallen getan hat, unabgesprochen so vorzupreschen und andere dadurch vor den Kopf zu stoßen, wird sich zeigen. Denn in der Willicher CDU rumort es deswegen gewaltig. Taktisch unklug ist dieses Vorgehen nicht nur in Bezug auf das parteiinterne Rennen mit dem Ziel Aschermittwoch, sondern auch mit Blick auf die Kommunalwahl, für die eigentlich wirkliche Geschlossenheit nötig wäre. Und auch die Zeit danach: Wie will Bäumges dann – sei es als Bürgermeister oder weiter als Fraktionsvorsitzender – vertrauensvoll mit seiner eigenen Partei zusammenarbeiten, wenn er jetzt einiges Porzellan zerschlagen hat? Sein Vorgehen überrascht – gilt er doch eigentlich nicht als rüpelhaft oder unbesonnen.