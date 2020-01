Interview mit Grevenbroicher Bürgermeister Klaus Krützen : „Die Kommunalwahl macht mich nicht nervös“

Bürgermeister Klaus Krützen stellt sich im kommenden Herbst erneut zur Wahl. „Die Stadt braucht Kontinuität“, meint der Grevenbroicher Verwaltungschef. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Der Bürgermeister über die im Herbst anstehende Wahl, den Strukturwandel und ein Straßenbauprojekt, das endlich starten soll.

Herr Krützen, im Herbst ist Kommunalwahl - schon nervös?

Klaus Krützen Nein. Ich bin entspannt – und erkläre nun auch offiziell, dass ich wieder antreten werde. Mir macht das Amt viel Freude, es ist eine große Ehre, die Stadt repräsentieren zu dürfen, in der ich geboren wurde. In den vergangenen Jahren ist vieles auf den Weg gebracht worden, aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende geschrieben. Deshalb werde ich meinen Hut noch einmal in den Ring werfen.

Info Seit 28 Jahren Mitglied der SPD Beruf Klaus Krützen war zuletzt Hauptschul-Rektor. Mit dem Antritt des Bürgermeisteramtes im Jahr 2015 hatte er den Schuldienst quittiert.

Familie Der Bürgermeister ist seit 2012 verheiratet. Sein Zwillingsbruder Michael ist Biologe und hat den Tapanuli-Orang-Utan mitentdeckt.

Partei Krützen trat 1992 in die SPD ein. Er war Vizevorsitzender der Ratsfraktion, von 2009 bis 2015 Chef der Kreis-SPD.

Würde Ihnen die Wiederwahl gelingen, wären Sie nach Hans Gottfried Bernrath der erste Grevenbroicher Bürgermeister, der über eine Amtsperiode hinausgehen würde. Ist das ein Anreiz?

Krützen Sicher, das ist ein Ansporn. Aber nicht für das eigene Ego, sondern für die Stadt, die Kontinuität braucht. Ich glaube, dass es – unabhängig von meiner Person – wichtig ist, dass ein Bürgermeister mehr als fünf Jahre eine Verwaltung leitet, um eine Stadt entwickeln zu können. Das war meinen Vorgängern aus den unterschiedlichsten Gründen nicht vergönnt.

Was meinen Sie, wird es im Herbst zu einem Duell „Neukirchen gegen Neukirchen“ kommen? Es ist ja nicht auszuschließen, dass Ihr „Nachbar“ Wolfgang Kaiser für die CDU ins Rennen gehen könnte.

Krützen Das kann nur die CDU selbst beantworten. Ich bin aber etwas überrascht, dass sie erst im Februar einen Herausforderer benennen möchte. Würde ich in dieser Position sein, hätte ich mich früher geoutet – schließlich gilt es, sich bekannt zu machen und Termine wahrzunehmen.

Wann geht es los mit Ihrem Wahlkampf?

Krützen Angeblich bin ich ja schon seit Monaten drin, worüber ich nur schmunzeln kann. Ich denke, dass es im Sommer richtig losgehen wird. Ich werde sehr viele Hausbesuche machen, verzichte deshalb auf meinen Urlaub. Präsenz zeigen, das ist mir in den vergangenen Jahren wichtig gewesen. Und so werde ich weitermachen.

Hoffen Sie auf Unterstützung der Grünen?

Krützen (lacht) Ich hoffe auf schönes Wetter im Sommer. Aber ernsthaft: Es hat im Nachhinein auf die L 361n-Geschichte, auf die Sie anspielen, keine offiziellen Gespräche mit den Grünen gegeben. Was meine Position zu dieser Straße betrifft: Ich habe absichtlich ein Jahr vor der Wahl klare Kante gezeigt und mich gegen die L 361n ausgesprochen, nach vielen Gesprächen und Ortsterminen. Das ist meine Position. Wie die Grünen damit umgehen, müssen sie entscheiden.

Mit der Nordwesttangente, die auch Hemmerden und Noithausen entlasten soll, haben Sie eine neue Variante in die Diskussion eingebracht. Auch diese Linie würde bis zur Realisierung viele Jahre dauern. Was musst kurzfristig gemacht werden, um die Verkehrsprobleme in Kapellen und Wevelinghoven zu lösen?

Krützen Der Landesbetrieb Straßen.NRW muss endlich seine Blockadehaltung aufgeben. Wäre er flexibler, wäre ein Lkw-Durchfahrtsverbot kurzfristig hinzubekommen, ebenso ein Tempo-30-Limit tagsüber. Wir bleiben am Ball, um eine Herabstufung der Straße hinzubekommen. Es gibt genügend Beispiele dafür, dass Landes- und Bundesstraßen herabgestuft wurden, ohne dass ihre Bedeutungen für die Region verloren gingen.

Da gilt es aber noch dicke Bretter zu bohren, oder?

Krützen Verwaltungsintern sind wir da dran. Ich denke, dass auch der Rat den Landesbetrieb auffordern sollte, für kurzfristige Lösungen zu sorgen. Meiner Ansicht nach gibt es keine Ratsmehrheit pro L 361n mehr.

Im neuen Jahr feiert Grevenbroich das Silberjubiläum der Gartenschau. Was halten Sie von der Beteiligung der Vereine?

Krützen Eine tolle Sache. Viele andere Kommunen haben ein solches Jubiläum nicht gefeiert. Auch für Grevenbroich wäre das eine finanzielle Herausforderung gewesen. Deshalb bin ich froh, dass so viele Ehrenamtler ihre Ideen einbringen und mit unserer Unterstützung ein Programm auf die Beine gestellt haben, das sich sehen lassen kann.

Wie kann Grevenbroich auf der Gartenschau aufbauen? Wie wäre es mit einer Teilnahme an der Entente Florale?

Krützen Das bekommen wir finanziell nicht gestemmt. Zum zehnjährigen Bestehen der Gartenschau haben wir an diesem europaweiten Wettbewerb schon einmal teilgenommen und die Goldmedaille geholt. Aber damit waren zwei Rathaus-Mitarbeiter ein Jahr lang beschäftigt. Diese Ressourcen haben wir nicht mehr. Was unsere Gartenschau-Stadt selbst betrifft: Ich denke, dass das blaue Band der Erft, das sich durch Grevenbroich schlängelt, künftig stärker in den politischen Fokus genommen werden sollte. Entlang des Flusses müssen geeignete Fahrradwege angelegt werden, um Stadt und Stadtteile miteinander zu verbinden. Das hat Zukunft.

Der Umbau der „großen“ Bahnstraße lag ein Jahr auf Eis, im Frühjahr soll es losgehen. Ist das jetzt vorliegende Konzept konsensfähig?

Krützen Ich bin froh darüber, dass sich die Ratsfraktionen auf ein gemeinsames Vorgehen geeinigt haben. Ja, und ich glaube, dass der nun vorliegende Vorschlag im Großen und Ganzen mit den Wünschen der Bürger kompatibel ist.

Was bringt der Bahnstraßen-Umbau für die Stadt?

Krützen Das Bahnhofsviertel wird näher an das Zentrum herangeholt. Die Bahnstraße wird den Charakter einer Durchfahrtsstraße verlieren, es wird mehr Aufenthaltsqualität geschaffen. Fußgänger, Rad- und Autofahrer werden in diesem Gesamtumfeld ihre eigenen Bereiche erhalten. Was ich begrüße: Gleichzeitig versucht die Stadtentwicklungsgesellschaft durch aktive Wohnungsbaupolitik dem „Trading down“-Effekt in diesem Viertel entgegen zu wirken.

Der Strukturwandel gehört zu den großen Aufgaben der näheren Zukunft. Was macht der Bürgermeister?

Krützen Ich bin vielerlei aktiv, etwa im Rheinischen Sixpack, im Zusammenschluss der Bürgermeister aus den Tagebauanrainer-Kommunen oder in der Strukturwandel-Initiative von IHK und DGB. Und ich führe sehr viele Gespräche mit RWE.

Mit welchem Ziel?

Krützen Mir ist es wichtig, den Konzern davon zu überzeugen, dass wir schnell zu Ideen für das bald frei werdende Kraftwerks-Gelände in Frimmersdorf kommen müssen. Gleiches gilt für den alten Kraftwerksstandort Neurath. Ich glaube, dass die drei Gigawatt Braunkohlekapazität nicht in Niederaußem, sondern in Neurath abgeschaltet werden. Im Januar bin ich zudem wieder in Berlin, habe einen Termin im Bundesverkehrsministerium. Dort werde ich dafür werben, dass ein S-Bahn-Knotenpunkt in Grevenbroich in das Strukturstärkungsgesetz aufgenommen wird.

Auf was kommt es Ihnen am meisten an?

Krützen Dass wir auch in Zukunft gut bezahlte industrielle Arbeitsplätze haben – auch, damit die Kaufkraft in der Stadt erhalten bleibt. Gleichzeitig muss es uns gelingen, zu einem lebenswerten Zentrum im Umfeld von Köln und Düsseldorf zu werden.

Die Haushaltssicherung wird auch 2020 großes Thema bleiben. Ist die für 2024 prognostizierte schwarze Null überhaupt noch zu halten?

Krützen Im Moment gehe ich davon aus. Wir müssen so schnell wie möglich raus aus der Haushaltssicherung, um eigenständig handeln zu können. Das wird aber nicht gelingen, wenn wir am Rathaus-Personal sparen, dort sind wir an der unteren Grenze der Leistungsfähigkeit angelangt. Wenn es um den Kontakt mit den Bürgern geht – zum Beispiel im Bürgerbüro, im Planungsbereich oder in der Bauaufsicht – müssen wir gut aufgestellt sein.

Das sind Sie in Teilen aber nicht. Seit mehr als einem Jahr fehlt etwa ein Verkehrsingenieur.

Krützen Leider. Wir stehen da ja auch im Wettbewerb mit anderen Kommunen. Aachen zum Beispiel hat gerade sechs Verkehrsingenieurs-Stellen ausgeschrieben. Uns bleibt nichts anderes übrig, als Aufgaben kurzfristig an externe Büros zu vergeben, etwa um unseren Verkehrsentwicklungsplan hinzubekommen. Das gefällt mir gar nicht.

In welchen Bereichen mangelt es denn besonders?

Krützen Wir haben Defizite in der Kämmerei. Dort benötigen wir gute Leute, die mit dem Neuen kommunalen Finanzmanagement vertraut sind. Auch in der Planung gibt es – bedingt durch den Strukturwandel – große Baustellen, dort müssen wir nachlegen. Was die Verkehrsingenieure betrifft, sind wir unterbesetzt. Ich werde auf die Politik zugehen, in der Hoffnung, dass sie zusätzlichen Stellen zustimmen wird.

Auf was freuen Sie sich 2020 denn am meisten?