Kommunalwahl 2020 : Bäumges will in Heyes’ Fußstapfen treten

Johannes Bäumges hatte zum Pressegespräch in den Anrather Stautenhof eingeladen. Bäumges stammt aus einer Bauersfamilie und arbeitet als Rechtsanwalt bei Thyssenkrupp in Essen. Foto: Marc Schütz

Willich Der Willicher CDU-Fraktionsvorsitzende bewirbt sich bei seinen Parteimitgliedern darum, von ihnen ins Rennen um das Bürgermeisteramt geschickt zu werden. Jetzt äußert er sich zu den Hintergründen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Schütz

Die Nervosität ist Johannes Bäumges schon ein wenig anzumerken beim Pressegespräch, zu dem er in den Anrather Stautenhof eingeladen hat. Für den 43-Jährigen geht es schließlich um eine „Lebensentscheidung“, die man nur einmal trifft: Bäumges, derzeit CDU-Fraktionsvorsitzender im Stadtrat, möchte Willichs nächster Bürgermeister werden – und ist auch der Wunschnachfolger von Amtsinhaber Josef Heyes.

Der hatte am 2. Januar für manchen dann doch überraschend verkündet, dass er zur Kommunalwahl am 13. September nicht mehr antreten werde. Neben ihm saß da schon Johannes Bäumges. Weil darüber in der Partei und in der CDU-Fraktion sonst niemand Bescheid wusste, soll in der Willicher Union der Haussegen äußerst schief hängen. Am Aschermittwoch wird der Parteitag entscheiden, wer für die CDU ins Rennen ums Bürgermeisteramt gehen wird. Andere Kandidaten gibt es offiziell noch nicht, doch „ich rechne mit weiteren Kandidaten“, sagt Bäumges. Zumindest Parteichef Christian Pakusch werden ernsthafte Ambitionen nachgesagt.

Info Bäumges’ politische Schwerpunkte Diversität „Im Jahr 2020 sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, dass der Rat der Stadt Willich die Bürgerschaft unserer Stadt repräsentiert. Demzufolge sollten auch Frauen in der Politik entsprechend ihres Anteils an der Bevölkerung adäquat vertreten werden.“ Transparenz „Nicht alle Bürger sind eng an der Kommunalpolitik und bekommen unsere Entscheidungen mit. Wir müssen deshalb neue direkte Wege finden, um alle Bürgerinnen und Bürger über das, was in der Kommunalpolitik passiert, zu informieren. Öffentlichkeit ist die Grundvoraussetzung für demokratische Kontrolle.“ Klima- und Umweltpolitik „Auf das Thema Klima- und Umweltschutz bin ich sehr häufig angesprochen worden. Die Frage des Klimaschutzes stellt sich, trotz einer vorausschauenden Umweltpolitik, auch in Willich mit einer neuen Dringlichkeit. Ich möchte das Thema aber nicht für emotionale Wahlkampfreden nutzen. Wir stehen vielmehr in der Verantwortung gemeinsam tragfähige Lösungen zu finden.“

Am Tag, als Heyes verkündete, nicht mehr anzutreten, sagte Bäumges noch nichts zu seinen politischen Schwerpunkten. „Das war die Stunde von Herrn Heyes und nicht der richtige Tag dafür“, sagt Bäumges. Auf die Frage, ob Heyes wohl noch mal angetreten wäre, wenn Bäumges sich nicht bereit erklärt hätte zu kandidieren, sagt Bäumges: „Das schließe ich nicht aus.“ Und auf die Frage, ob er sich nicht womöglich durch sein Vorpreschen etwas verbaut habe, sagt er, dass dies der Parteitag entscheiden müsse. „Ich bin von vielen angesprochen worden und habe Zuspruch erfahren“, so Bäumges. Am wichtigsten sei ihm gewesen, seine Familie hinter sich zu wissen: „Mit meinem innersten Zirkel bin ich konform, dass ich allen Parteimitgliedern das Angebot machen möchte, als Bürgermeisterkandidat anzutreten.“

Trotz seiner gerade mal 43 Jahre ist der Rechtsanwalt Bäumges, der bei Thyssenkrupp in Essen in einem dreiköpfigen Team Vorstand und Aufsichtsrat fachlich betreut, in der Kommunalpolitik schon ein alter Hase: 1992 trat er in die Junge Union ein, 1997 dann in die CDU, seit 1999 sitzt er im Stadtrat, holte damals mit gerade mal 23 Jahren das Direktmandat in seinem Wahlkreis Niederheide-Knickelsdorf. Seit 2004 ist er Mitglied des Kreistags Viersen, seit 2013 Vorsitzender der CDU-Stadtratsfraktion – um nur einige Ämter aufzuzählen. Vernetzt ist er auch im Schützenwesen, seit 1993 ist er im Vorstand der St.-Johannes-Bruderschaft Niederheide, seit 2017 ist er deren Präsident. Erst am Sonntag wurde er mit 97 Prozent der Stimmen in seinem Amt bestätigt. Das Brauchtum liege ihm am Herzen, sagt Bäumges, das werde er auch als Bürgermeister nicht aufgeben.

Am Herzen liegen ihm aber auch die Belange der Landwirte, schließlich hatten seine Eltern einen eigenen Kleinbetrieb, bis er 14 Jahre alt war. „Ich habe schon früh gelernt, Verantwortung zu übernehmen und Schicksalsschläge zu verarbeiten“, sagt der zweifache Vater, der seit seinem achten Lebenstag (geboren wurde er im Neuwerker Krankenhaus) in Willich wohnt und in allen Stadtteile Angebote nutze und Freunde habe.