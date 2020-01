Kultur : „Street Art und Graffiti“ sind Inspiration

Olcay Kuş bedient sich der Ästhetik der Street Art zur Entwicklung seiner Bildwelten. Foto: Kerem Halman

Willich Der in der Türkei geborene Maler Olcay Kuş, der in Berlin seinen Lebensmittelpunkt hat, zeigt ab dem 19. Januar seine Werke in der Motte von Schloss Neersen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sigrid Blomen-Radermacher

Im Januar beginnt in der Motte von Schloss Neersen das neue Ausstellungsjahr. Den Auftakt macht die Präsentation von Arbeiten des Malers Olcay Kuş. Kuş wurde 1985 in Izmir geboren, 2007 machte er sein Kunst-Diplom an der Universität von Izmir. Seitdem arbeitet er als freier Maler. 2010 zog Kuş nach Istanbul um, seit 2018 ist Berlin Arbeits- und Lebensmittelpunkt für den Künstler.

„Es ist das erste Mal für mich, dass ich für einen so langen Zeitraum im Ausland arbeite und lebe, und das hat einen Effekt auf meine Arbeiten“, stellt Kuş fest. Die Arbeiten, die der Künstler in der Galerie Schloss Neersen zeigen wird, sind alle in seiner Berliner Zeit entstanden. „Sie sind eine künstlerisch-mentale Gegenüberstellung dessen, wo ich herkomme und wo ich jetzt bin“, erklärt Kuş.

Info Eröffnung am Sonntag um 11 Uhr Die Ausstellung in der Motte von Schloss Neersen wird am Sonntag, 19. Januar, um 11 Uhr eröffnet. Sie ist bis Sonntag, 9. Februar, mittwochs bis freitags von 17 bis 19 Uhr und am Wochenende von 11 bis 17 Uhr zu besichtigen.

Was ist Vorder-, was ist Hintergrund? Das mag man sich bei der Betrachtung manch eines Bildes fragen. Da liegen viele Schichten neben- und übereinander, die alle die gleiche Wertigkeit besitzen. Die flüchtig vermalten Flächen ebenso wie die hineingesetzten gesprayten Zeichen, die transparenten und klar konturierten Elemente sowie die Rechtecke mit sich absetzenden Motiven. Mit diesen zeichnerischen Überlagerungen und diffusen Farbaufträgen, mit ihren Motiven wie abstrakten Zeichen, Köpfen, Händen lassen sie sofort an Graffiti-Zeichnungen denken, die direkt von den Hauswänden abgenommen zu sein scheinen. Tatsächlich ist es so, dass Olcay Kuş seine großstädtische Umgebung genau betrachtet und untersucht. „Street Art und Graffiti“, so führt er aus, „sind wichtige Inspirationsquellen für meine Bilder, nicht nur als Abbild, sondern ebenso als Wechselbeziehung zwischen den Hauswänden und dem täglichen und gesellschaftlichen Leben um sie herum.“ Und es sind ja vor allem die Großstädte wie Istanbul und Berlin, in denen eine lebendige Street Art-Kultur gepflegt wird.

Olcay Kuş ist kein Straßenkünstler, aber er bedient sich der Ästhetik der Street Art zur Entwicklung seiner Bildwelten. Diese untergründige Wechselbeziehung zwischen Wänden und Leben spiegelt sich als interessanter Gedanke in Olcay Kuş’ Bildern wider. Die farbigen Spuren der Menschen, die in Istanbul oder in Berlin leben, erzählen von ihren Gedanken, Wünschen, Träumen. Die Menschen selbst, die diese an die Wände malen, sieht man nie. Sie wirken im Verborgenen.