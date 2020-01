Willicher Begegnungsstätte : Kulinarisches hilft beim Kennenlernen

Die Veranstaltung in der Begegnungsstätte am Kaiserplatz, bei der das Land Syrien vorgestellt wurde, war besonders gut besucht. Foto: Wolfgang Kaiser

Willich Einmal im Monat steht in der Willicher Begegnungsstätte eine Länderreise an. Menschen mit Migrationshintergrund stellen ihre ehemalige Heimat vor.

Fladenbrot mit Ful Medammas, Musabbaha, Hummus, Halloumi, Baba Ghanoush und Makdus – in der Willicher Begegnungsstätte hat die syrische Küche Einzug gehalten. Auf den zu einer langen Tafel zusammengestellten Tischen stehen köstlich duftende Gerichte. Herzliche Begrüßungen machen die Runde. Dazwischen sind Faris und Ranin mit einer speziellen Kaffeekanne unterwegs und bieten jedem neuen Besucher einen Kaffee in einer kleinen Tasse an. „Das gehört in unserer Heimat zu einer traditionellen Begrüßung dazu. Der Kaffee ist sehr stark und muss sofort getrunken werden“, erklärt die junge Frau, die Faris die Tassen zum Auffüllen hinhält und an die Besucher weiterreicht.