Karneval mit Cornelia und Andreas Loer : Willicher Stadtprinzenpaar aus Dülken

Willich Cornelia und Andreas Loer sorgen dafür, dass Willich endlich wieder ein Stadtprinzenpaar hat. Ihre Kinder unterstützen sie als Minister. Das Paar ist vielfältig in Vereinen engagiert.

Willich hat endlich mal wieder ein „großes“ Stadtprinzenpaar: Cornelia und Andreas Loer lieben das Winterbrauchtum. Der 53-Jährige verfügt über einschlägige Erfahrungen: Er war 2017/2018 in seiner Wahlheimat Dülken Karnevalsprinz. Damals als Prinzessin an seiner Seite: Tochter Carina (20). Ehefrau Cornelias Humor war auf eine harte Probe gestellt worden: Sieben Mal hatte sie in den vergangenen zwei Jahren operiert werden müssen. Jetzt fühlt sich die 46-Jährige aber fit für alle Aufgaben, die als Prinzessin auf sie zukommen.

Andreas Loer ist in Willich an der Krefelder Straße aufgewachsen. In Willich wohnen auch seine Mutter und seine Schwester, während er mittlerweile nach Dülken gezogen ist. Der gelernte KfZ-Mechaniker hat zum Altenpfleger umgeschult, seit 2001 arbeitet er in einem Seniorenheim der Caritas in Krefeld-Fischeln. Eine Besonderheit: Er macht fast ausschließlich Nachtschichten. Seine Frau, eine Ur-Dülkenerin, lernte er 1992 im Rahmen der Ausbildung kennen. Das Paar hat zwei Kinder: Der 22-jährige Sohn unterstützt jetzt den Prinzen als Minister, die Prinzessin kann sich auf ihre 20 Jahre alte Tochter als Ministerin verlassen. In den 1990er-Jahren gehörte Andreas Loer der Prinzengarde der Stadt Willich an, aktuell ist er dort passives Mitglied. Er engagiert sich als 2. Vorsitzender der SG Dülken und war zuvor jahrelang Fußballtrainer. Ehefrau und Tochter bieten in diesem Sportverein Kinderturnen an. Für sein Prinzenamt verzichtet er gerne auf Urlaubsreisen und opfert für diese Leidenschaft die Hälfte seines Jahresurlaubs. „Es ist einfach schön, wenn man oben auf der Bühne steht“, erklärt der 53-Jährige. Nein, eine feste Rede gibt es nicht: „Ich spreche immer ganz spontan“, verrät der Karnevalsprinz.