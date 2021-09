Überflug im Kreis Viersen geplant : Amprion kontrolliert Leitungen per Hubschrauber

Für Piloten ist die Leitungsbefliegung immer wieder eine Herausforderung, da sie in niedriger Flughöhe sehr nahe an die Masten und Leitungen heranfliegen müssen. Foto: Amprion

Kempen/Willich Vom Hubschrauber aus werden Mitarbeiter des Übertragungsnetzbetreibers Amprion auch im Kreis Viersen die Höchstspannungsfreileitungen kontrollieren.

Neben dem Piloten der Firma Rotorflug fliegen zwei Amprion-Mitarbeiter mit, die die eigentliche Kontrolle durchführen. Für Piloten ist solch eine Leitungsbefliegung immer eine Herausforderung, weil sie in niedriger Flughöhe sehr nah – in drei bis fünf Meter Entfernung – an die Masten und Leitungen heranfliegen müssen. Bei einer Fluggeschwindigkeit von 20 bis 25 Stundenkilometer kontrollieren die Mitarbeiter die Freileitungen. Aus der Luft seien viele Schäden leichter erkennbar als vom Boden aus, teilte das Unternehmen mit. Die Mitarbeiter suchen nach Seil-Schäden, defekten Isolatoren oder Schäden am Mastgestänge und achten auf Bäume, die zu nah an die Leitungen heranwachsen, und auf Plastikplanen in den Leitungen. Die Mängel werden erfasst, nach der Rückkehr ausgewertet und von Monteuren dann behoben. Gravierende Mängel wie ein defekter Isolator werden sofort gemeldet und repariert.