Anwohner hatte Waffe bei sich : Ruhestörung vor Gaststätte führt zu Einsatz für die Polizei

Willich Eine Ruhestörung vor einer Gaststätte in Willich hat in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einem Polizeieinsatz geführt.

Spezialkräfte trafen den Mann in seiner Wohnung an. Der Gegenstand entpuppte sich als Schreckschusswaffe, der Mann kam in Polizeigewahrsam.