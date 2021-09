Inzidenz sinkt auf 73,3 : Zwölf neue Corona-Fälle an Schulen im Kreis Viersen

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind seit Samstag, 4. September, 52 neue Corona-Fälle bekannt geworden. Damit gelten aktuell 442 Personen als infiziert – davon 60 in Kempen, 50 in Tönisvorst, 49 in Willich und 18 in Grefrath.

Zwölf neue Corona-Fälle gab es an Schulen im Kreisgebiet, so an der Astrid-Lindgren-Schule in Willich (ein Fall), an der Grundschule Hülser Straße in St. Tönis (ein Fall), an der Astrid-Lindgren-Schule in Kempen (zwei Fälle) und an der Hubertusschule in Willich (ein Fall).