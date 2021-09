44 neue Fälle im Kreis Viersen : Tönisvorster stirbt nach Corona-Infektion

Kreis Viersen Im Kreis Viersen ist ein weiterer Mensch nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Nach Angaben des Kreises Viersen handelt es sich um einen 88-jährigen Mann aus Tönisvorst.

Damit erhöht sich die Zahl der Corona-Toten im Kreis Viersen auf 311 seit Beginn der Pandemie. Im Kreisgebiet wurden am Mittwoch, 8. September, 44 neue Corona-Fälle bekannt. Aktuell gelten damit 375 Personen als infiziert, davon 52 in Kempen, 44 in Willich, 31 in Tönisvorst und 14 in Grefrath.