Polizeihauptkommissar Michael Tengg : Neuer „Dorfsheriff“ für Willich im Einsatz

Michael Tengg wird neuer Bezirksdienstbeamter in Willich. Foto: Polizei

Willich Der 56-jährige Polizeihauptkommissar Michael Tengg wechselt vom Viersener zum Willicher Bezirksdienstposten. Tengg ist seit 39 Jahren bei der Polizei NRW und übernahm 2019 den Viersener Bezirksdienstposten.

Nun übernimmt er in Willich die Aufgaben von Polizeihauptkommissar Christoph Jörgens, der Ende Januar 2022 in Pension geht.

Nachdem Tengg seine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hatte, arbeitete er zunächst in Linnich und anschließend in Köln. 1989 kam er zur Kreispolizeibehörde Viersen und ging hier bis 2016 für die Polizeiwache Viersen auf Streife. Danach versah er bis 2019 Dienst beim Schwerpunktdienst Willich und wechselte anschließend zum Bezirksdienst der Polizeiwache Viersen. „Ich freue mich auf den Kontakt mit den Menschen in meinem neuen Bezirk“, sagt der 56-Jährige.