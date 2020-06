Mitgliederversammlung : Ulrike Trick führt Reserveliste an

Das Schermbecker Kreistagsmitglied Ulrike Trick Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Die Schermbecker Grünen treten am 13. September in allen 13 Kommunalwahlbezirken an. Ulrike Trick führt die Liste für den Rat vor Holger Schoel und Britta Wegner an. Es folgt Bürgemeisterkandidat Stefan Steinkühler.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Während ihrer Mitgliederversammlung haben die Grünen des Ortsverbandes Schermbeck jetzt nicht nur Stefan Steinkühler zum Bürgermeisterkandidaten gewählt (wir berichteten), sondern auch zahlreiche weitere personelle Entscheidungen für die Kommunalwahlen am 13. September getroffen.

Am 6. Juni tagt der Kreisverband ab 15 Uhr in der Weseler Niederrheinhalle, um die Kandidaten für die Wahlen zum künftigen Kreistag zu bestimmen. Die Schermbecker Grünen haben ihr einstimmiges Votum für Ulrike Trick im Kreiswahlbezirk 24 abgegeben.

Ulrike Trick gehörte bereits als sachkundige Bürgerin dem Weseler Kreistag an, bevor sie im Jahre 2014 Mitglied des Kreistags wurde. Als stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen gehört die 68-jährige Schermbeckerin dem Kreisausschuss an. Sie ist Mitglied des Personalausschusses, des Sozialausschusses und der Pflegekonferenz des Kreises Wesel. Im Mai 2020 wurde sie in den Fraktionsvorstand der Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr gewählt.

Sollten die Grünen bei der Kommunalwahl in keinem der 13 Wahlbezirke die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erlangen, dann erhalten sie über die Reserveliste so viele Plätze, wie ihnen nach dem Stimmenanteil zustehen. Auf diese Weise gelangten 2014 drei Grüne in den Schermbecker Gemeinderat.

Während der Mitgliederversammlung wurde die Reserveliste für die Kommunalwahl aufgestellt. Die bisherigen Mitglieder Ulrike Trick, Holger Schoel und Britta Wegner belegten erneut die ersten drei Plätze für die Wahl des Schermbecker Gemeinderates. Den vierten Platz belegte Bürgermeisterkandidat Stefan Steinkühler vor Christel Schoel, Jürgen Trick, Jenny Beloch, Lucas Vor, Elke Christiane Langenbrink und Thomas Wegner.

(hs)