Kommunalwahl 2020 in Erkelenz : Grüne: Dederichs tritt an

Erkelenz Bei der Mitgliederversammlung der Grünen wurde Hans Josef Dederichs einstimmig zum Bürgermeisterkandidaten gewählt. In der Reserveliste werden sich die Grünen verjüngen. Wahlbezirke werden später besetzt.

Hans Josef Dederichs sprach bei der Mitgliederversammlung, die dieses Mal in der Nysterbachhalle in Lövenich am Dingbuchenweg stattfand, über die Gründe, weshalb er sich bei der Kommunalwahl am 13. September in Erkelenz zur Wahl stellt. „Es geht insgesamt darum, die Stadt Erkelenz auf verschiedenen Ebenen weiterzuentwickeln. Die Ziele sind unter anderem im Klimaschutz anzusiedeln, so will ich mich für die Weiterentwicklung des nicht-motorisierten Verkehrs einsetzen. Das bedeutet, dass es um den weiteren Ausbau der Radwege gehen muss. Auch können wir viel erreichen, indem wir die Bürger beteiligen, wie es derzeit im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes mit dem Franziskanerplatz und dem Grünring an der Westpromenade geschieht. So verfahre ich übrigens schon lange, etwa als Vorsitzender des Bezirksausschusses Keyenberg/Venrath/Borschemich. Es ist unserer Meinung nach wichtig, die Bürgerinnen und Bürger an unseren Entscheidungen teilhaben zu lassen. Die Bürgerinnen und Bürger sachlich zu beteiligen – dies ist auch mein Ziel als Bürgermeister der Stadt Erkelenz.“ Wie der Kuckumer Hans Josef Dederichs weiter sagt, habe die Stadt Erkelenz in der Vergangenheit viel Grün verloren, viele Bäume seien beispielsweise weg. Darum will Dederichs vor allem das Mikroklima vor Ort noch stärker in den Fokus seiner kommunalpolitischen Arbeit rücken und die Menschen sensibilisieren.