Kostenpflichtiger Inhalt: Jurist Steinkühler Bürgermeisterkandidat der Grünen in Schermbeck : „Schermbeck braucht einen Kurswechsel“

Stefan Steinkühler möchte Chef im Rathaus werden. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Stefan Steinkühler ist Bürgermeisterkandidat vom Bündnis 90/Die Grünen in Schermbeck. Er wurde in der Dreifach-Turnhalle einstimmig gewählt. Der Jurist ist seit fast drei Jahren im Gahlener Bürgerforum in Sachen Ölpellets/Umweltskandal engagiert.