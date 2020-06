Infektionszahlen in den Kommunen : Aktuell sind 67 Corona-Fälle im Kreis Wesel in Quarantäne

Aktuell sind 67 Corona-Fälle im Kreis Wesel in Quarantäne

Infektionszahlen in den Kommunen

Per Abstrich wird getestet (Symbolbild). Foto: dpa/Britta Pedersen

Kreis Wesel Insgesamt ist die Zahl der registrierten Corona-Infektionen im Kreisgebiet über Pfingsten um vier gestiegen. In vielen Gemeinden gibt es jeweils nur noch eine Handvoll oder gar keine „aktuellen“ Fälle mehr.

Über Pfingsten sind im Kreis Wesel bis Dienstagmittag vier neue Nachweise von Corona-Infektionen hinzugekommen. So lag der Stand am Dienstag, 2. Juni, 12 Uhr, bei insgesamt 626 registrierten Fällen. Am Freitag, 29. Mai, waren es kreisweit 622 Fälle.