In Weseler Supermarkt : Rabiate Ladendiebin verletzt Verkäuferinnen

Ein Tatverdächtiger wurde vorübergehend festgenommen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Wesel Zwei Verkäuferinnen eines Supermarktes an der Friedrichstraße in der Weseler Innenstadt sind am Samstag bei dem Versuch, eine Ladendiebin festzuhalten, leicht verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, hatten drei Mitarbeiterinnen des Lebensmittelmarktes die 33-jährige Diebin verfolgt. Auf dem Parkplatz kam es zu einer Rangelei, bei der sich die 33-Jährige heftig zur Wehr setzte. Ein 23-jähriger Mann kam der Frau zu Hilfe. Dieser schubste eine der Verkäuferinnen gegen einen Einkaufswagen und versuchte die anderen Frauen von der Diebin fernzuhalten. Das wiederum rief einen 43-jährigen Mann aus Wesel auf den Plan, der den 23-Jährigen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festhielt. Die bekannte Ladendiebin konnte flüchten, die Tasche mit dem Diebesgut blieb zurück. Zwei Verkäuferinnen sind leicht verletzt. Der 23-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Auf ihn wartet nun ein Strafverfahren.

