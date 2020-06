Ursache wohl technischer Defekt : Traktor brennt auf B 8 bei Bergerfurth völlig aus

Brennender Traktor auf der Kreuzung Bergen bei Bergerfurth. Die Brandursache ist noch unklar. Der Verkehr musste teilweise umgeleitet werden. Foto: Schulmann/Guido Schulmann

Wesel Völlig abgebrannt ist am Dienstag-Nachmittag ein Traktor an der B8 in Wesel auf der Kreuzung Bergen im Ortsteil Bergerfurth. Der Traktor hatte laut Polizei Düngemittel geladen. Dieses fing aber glücklicherweise kein Feuer.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mitten auf der Kreuzung brannte der Traktor aus. Menschen kamen dabei nicht zu Schaden, berichtete am Dienstagabend eine Sprecherin der Polizei.

Die Leitstelle der Kreispolizei vermutet, dass ein technischer Defekt Ursache für das Unglück ist. Genaueres sollen die Untersuchungen ergeben. Der Verkehr auf der Kreuzung musste teilweise für die Dauer der Löscharbeiten umgeleitet werden.

(sep)